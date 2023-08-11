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11:36, 11 августа 2023Россия

Минобороны заявило о попытке БПЛА атаковать объект в Москве

МО РФ: Украина попыталась совершить террористическую атаку по объекту в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Украина попыталась совершить террористическую атаку дроном по объекту в Москве. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, заявление оборонного ведомства приводит ТАСС.

МО не уточнило, какой именно объект подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«[БПЛА] потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — сообщили в ведомстве.

Ранее о попытке пролета дрона над столицей сообщил московский градоначальник Сергей Собянин.

По информации от мэра, дрон был ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.

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    Марк Леонов
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