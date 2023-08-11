Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 11 августа 2023Россия

Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве

РИА Новости: очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма.

Свидетель сообщил, что после звука взрыва в окрестных домах задрожали стекла, а у припаркованных поблизости машин сработала сигнализация.

Очевидцы описали звук как «сильный хлопок».

Ранее сообщалось, что два беспилотника пытались ночью атаковать столицу российского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

    16 компаний из московской ОЭЗ примут участие в конкурсе промышленного дизайна

    Москвичам подогреют Москву-реку для купания

    Стало известно о задержках с обучением украинских пилотов F-16

    Дым в небе после ликвидации беспилотника в Москве попал на видео

    На разработку плана объединения с Белоруссией потратят миллионы

    Бизнес канадского гиганта в России купила неизвестная компания

    Минобороны заявило о попытке БПЛА атаковать объект в Москве

    Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

    Новая Зеландия назвала Россию и Китай угрозами нацбезопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости