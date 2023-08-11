Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве
РИА Новости: очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве
Очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма.
Свидетель сообщил, что после звука взрыва в окрестных домах задрожали стекла, а у припаркованных поблизости машин сработала сигнализация.
Очевидцы описали звук как «сильный хлопок».
Ранее сообщалось, что два беспилотника пытались ночью атаковать столицу российского региона.