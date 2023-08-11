Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве

РИА Новости: очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма.

Свидетель сообщил, что после звука взрыва в окрестных домах задрожали стекла, а у припаркованных поблизости машин сработала сигнализация.

Очевидцы описали звук как «сильный хлопок».

Ранее сообщалось, что два беспилотника пытались ночью атаковать столицу российского региона.