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08:03, 11 августа 2023Россия

Два беспилотника пытались ночью атаковать столицу российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил о попытке двух дронов атаковать Курск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотника пытались ночью атаковать Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам глава региона, оба беспилотника были уничтожены еще на подлете к столице российского региона.

«Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» — поблагодарил военных губернатор.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Белгородской областью.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак по российской территории, на Украине может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет Вооруженные силы Украины от границы.

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    Марк Леонов
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