Очевидица рассказала о громком звуке в момент крушения дрона в Москве

Очевидица рассказала, что в момент крушения дрона в Москве слышала звук взрыва

В момент крушения дрона в Москве раздался громкий звук взрыва. Об этом рассказала очевидица инцидента в беседе с «Известиями».

По ее словам, незадолго до ЧП стояла полная тишина. «И вдруг раздался такой взрыв. Такое впечатление, что какие-то строительные леса упали. И все. Звук был приличный для лесов строительных», — сообщила женщина.

Ранее появилось видео с моментом уничтожения украинского беспилотника, пытавшегося атаковать Москву. На кадрах видно, как дрон взрывается в лесном массиве.

Взрыв на северо-западе Москвы произошел утром 11 августа. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого наблюдали дрон самолетного типа. Позже мэр города Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. По его словам, обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной.

В свою очередь, российское Минобороны сообщило, о попытке Украины атаковать беспилотников объект на территории столицы. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.