Момент уничтожения украинского беспилотника в Москве попал на видео

Shot опубликовал момент уничтожения пытавшегося атаковать Москву беспилотника

Момент уничтожения пытавшегося атаковать Москву украинского беспилотника попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

О ЧП стало известно ранее 11 августа. Очевидцы заявили о звуке взрыва у Карамышевской набережной в Москве. Уточнялось, что над местом, где был слышен хлопок, поднялся столб дыма.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник. Обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной на северо-западе столицы.

В Минобороны России назвали произошедшее попыткой террористической атаки. В ведомстве, в свою очередь, утверждают, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы. В результате случившегося никто не пострадал.