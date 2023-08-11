Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

Минобороны: пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами РЭБ

Пытавшийся атаковать объект в Москве БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы. Такие подробности в пятницу, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

В результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве. Там назвали случившееся попыткой Киева совершить террористическую атаку.

Ранее о попытке пролета дрона над столицей заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, по нему сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ликвидировав БПЛА в небе над Москвой.

Очевидцы рассказывали, что слышали звуки, похожие на взрыв, у Карамышевской набережной.