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11:41, 11 августа 2023Россия

Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

Минобороны: пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами РЭБ

Кадр: Telegram-канал Baza

Пытавшийся атаковать объект в Москве БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы. Такие подробности в пятницу, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

В результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве. Там назвали случившееся попыткой Киева совершить террористическую атаку.

Ранее о попытке пролета дрона над столицей заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, по нему сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ликвидировав БПЛА в небе над Москвой.

Очевидцы рассказывали, что слышали звуки, похожие на взрыв, у Карамышевской набережной.

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    Евгения Куликова
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