Стало известно о хлопке в районе «Москвы-Сити»

РИА Новости: в районе «Москвы-Сити» раздался хлопок, у зданий поднялся дым

В районе «Москвы-Сити» в столице раздался хлопок, об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно корреспонденту агентства, чуть позднее возле зданий комплекса поднялся дым.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер». Воздушные гавани столицы не принимают и не выпускают самолеты.

21 августа на подлете к Москве был сбит беспилотник, об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны. Ни пострадавших, ни разрушений после попытки атаки не зафиксировано.