Мэр Москвы Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО беспилотниках в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в Подмосквье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, один из дронов сбит в районе Красногорска, второй — в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.

21 августа в Минобороны России доложили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском округе Истра.

В тот же день в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны разъяснили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.