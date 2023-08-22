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03:36, 22 августа 2023Россия

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО беспилотниках

Мэр Москвы Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО беспилотниках в Подмосковье
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в Подмосквье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, один из дронов сбит в районе Красногорска, второй — в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.

21 августа в Минобороны России доложили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском округе Истра.

В тот же день в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны разъяснили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

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    Марина Совина
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