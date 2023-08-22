Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в двух регионах

Минобороны: пресечены попытки атак БПЛА Киевом в Брянской области и Подмосковье

Министерство обороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в двух российских регионах — Брянской и Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Два беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они потерпели крушение над территорией Брянской области.

Еще БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет, подчеркнули в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

До этого Минобороны РФ сообщило о пресечении 21 августа попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа северо-западнее Крыма. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.