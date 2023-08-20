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07:42, 20 августа 2023Россия

В России предотвратили две атаки с помощью беспилотников. Как страну защищают от вражеских дронов?

Мэр Москвы Собянин заявил о пресечении попытки атаки столицы с помощью БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о предотвращении атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который направлялся в сторону столицы. Помимо этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о пресечении попытки атаковать железнодорожный вокзал в Курске.

Остановлен на подлете к столице

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили беспилотник, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы. Отмечается, что он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

Собянин, в свою очередь, уточнил, что атаку планировали совершить на южном направлении города. Он также поблагодарил российских военных за работу.

Ранее в связи с угрозой атаки БПЛА в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер», который предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

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Попытка взорвать железнодорожный вокзал в Курске

Старовойт рассказал, что здание железнодорожного вокзала в Курске хотели взорвать с помощью дрона. По его словам, в результате попытки это сделать пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Также было опубликовано видео последствий взрыва в районе вокзала.

Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар

Роман Старовойтгубернатор Курской области

По словам очевидцев, они услышали «звук газонокосилки», а затем громкий хлопок в небе над городом, после чего в районе местного вокзала стал виден дым. Предположительно, БПЛА был сбит системой ПВО.

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Атака на военный аэродром в Новгородской области

Ранее утром 19 августа украинские военные применили беспилотник коптерного типа с целью атаки на военный аэродром в Новгородской области. Он был быстро замечен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома под Новгородом и уничтожен. В ходе теракта был поврежден один самолет, пострадавших среди людей нет.

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что данный дрон могли запустить с территории России. По его словам, главное отличие такого типа БПЛА в том, что они имеют небольшую дальность полета. Они в основном занимаются разведкой и их широко используют для системы нанесения ударов с помощью видеокамеры, однако у них очень короткое время полета.

Сказать, что с территории Украины до Новгородской области могли такие дроны прилететь, я бы не стал. Те данные, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что эти дроны с территории Украины до территории России не долетят

Юрий Кнутоввоенный эксперт
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    Марина Совина
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