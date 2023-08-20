Опубликовано видео последствий взрыва в Курске

Baza опубликовала видео с пожаром на крыше вокзала в Курске после взрыва

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало видео последствий взрыва в районе вокзала в Курске.

На кадрах видно, что загорелся участок крыши здания.

В ночь на воскресенье, 20 августа, сообщалось, что в небе над Курском прогремел громкий взрыв. Предположительно, был спит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительным данным, в районе вокзала сбит дрон, обломки которого упали на объект.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Министерство обороны России отметило, что пострадавших и разрушений нет. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА.