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04:00, 20 августа 2023Россия

Опубликовано видео последствий взрыва в Курске

Baza опубликовала видео с пожаром на крыше вокзала в Курске после взрыва
СюжетРабота систем ПВО:

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало видео последствий взрыва в районе вокзала в Курске.

На кадрах видно, что загорелся участок крыши здания.

В ночь на воскресенье, 20 августа, сообщалось, что в небе над Курском прогремел громкий взрыв. Предположительно, был спит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительным данным, в районе вокзала сбит дрон, обломки которого упали на объект.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Министерство обороны России отметило, что пострадавших и разрушений нет. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все БПЛА.

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    Марина Совина
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