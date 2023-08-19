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14:43, 19 августа 2023Наука и техника

Названы особенности атаковавшего новгородский аэродром дрона

Полковник Кнутов: дрон для атаки аэродрома в Новгороде могли запустить из России

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Коптерный дрон, который атаковал военный аэродром в Новгородской области, могли запустить с территории России, считает военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности такого вида беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и рассказал об их возможностях.

«Главное их отличие в том, что они имеют небольшую дальность полета. Это типа вертолетов, они в основном занимаются разведкой, кроме того, их широко используют для системы нанесения ударов с помощью видеокамеры, то есть взгляд от первого лица. Но у всех у них очень короткое время полета и большая дальность», — объяснил он.

Некоторые такие беспилотники способны нести до трех противотанковых боеприпасов и поражать бронетехнику сверху, отметил Юрий Кнутов.

Сказать, что с территории Украины до Новгородской области могли такие дроны прилететь, я бы не стал. Те данные, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что эти дроны с территории Украины до территории России не долетят

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Возможно, Украина создала какую-то новую модификацию. Но я не вижу смысла, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась такие дроны изобрести, потому что у них есть [беспилотники] самолетного типа. А если это была диверсия с территории России, то это вполне реально. Такой дрон можно купить и установить на него взрывчатку», — заключил специалист.

19 августа Министерство обороны России сообщило, что коптерный беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Из-за этого стоянка самолетов на территории объекта загорелась, одно воздушное судно повреждено, пострадавших нет. В оборонном ведомстве обвинили в случившемся Киев.

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