Мэр Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника на Москву

В ночь на воскресенье, 20 августа, была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) эта попытка была пресечена, добавил градоначальник, поблагодарив военных за работу.

Ранее в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.