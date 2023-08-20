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04:43, 20 августа 2023Россия

Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника на Москву

Мэр Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника на Москву

В ночь на воскресенье, 20 августа, была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) эта попытка была пресечена, добавил градоначальник, поблагодарив военных за работу.

Ранее в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедовобыл объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

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    Марина Совина
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