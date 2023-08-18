Собянин рассказал о сбитом в центре Москвы беспилотнике. Что известно о новой атаке?

Мэр Москвы Собянин заявил о сбитом беспилотнике в районе Экспоцентра

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой атаке украинских БПЛА на столицу, которая произошла в ночь на 18 августа.

Как сообщил мэр, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета на Москву. Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения павильона составила около 30 квадратных метров. Повреждена наружная стена здания, уточнил он.

В Минобороны России добавили, что аппарат попытался атаковать объекты, которые находятся в Москве и Подмосковье, около 04:00 по московскому времени.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Небо над столицей ненадолго закрыли

Вскоре после атаки воздушное пространство в районе московского аэропорта Внуково было закрыто. Собеседник ТАСС в авиационных службах уточнил, что часть рейсов перенесли в другие воздушные гавани столицы.

Однако меньше чем через час небо над Москвой было вновь открыто для самолетов. Отмечается, что во Внуково были отложены шесть вылетов и восемь прилетов. Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты. Также несколько рейсов были задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Атаки беспилотников на Москву продолжаются

Предыдущая атака БПЛА на Москву произошла 11 августа. Тогда система ПВО ликвидировала беспилотник в небе над столицей, а обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал.

10 августа два дрона были уничтожены ПВО в небе над над Малоярославским районом Калужской области и в районе ЦКАД над территорией Одинцовского района Московской области. По данным Минобороны, целью беспилотников были объекты в столице России. Также украинские военные дроны пытались прорваться на территорию российской столицы 9 августа.

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, предотвратить атаки украинских беспилотников на территорию России можно, лишь решив те задачи, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции. «Сегодня вопрос не в беспилотниках, а в том, как нейтрализовать имеющуюся ситуацию в целом. Беспилотники — это всего лишь проявление большой геополитической проблемы для всей Европы», — заявила она.