Аэропорт Внуково возобновил штатную работу

Воздушное пространство над аэропортом Внуково открыли

Воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В частности, воздушное пространство открыли над аэропортом Внуково. Отмечается, что в авиагавани были отложены шесть вылетов и восемь прилетов. Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты. Также несколько рейсов были задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.

О том, что в районе московского аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство, сообщалось ранее 18 августа. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу с помощью беспилотника. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был уничтожен при попытке пролёта на Москву силами ПВО.