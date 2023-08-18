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05:09, 18 августа 2023Россия

Аэропорт Внуково возобновил штатную работу

Воздушное пространство над аэропортом Внуково открыли

Фото: Тихонова Пелагия / агентство «Москва»

Воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В частности, воздушное пространство открыли над аэропортом Внуково. Отмечается, что в авиагавани были отложены шесть вылетов и восемь прилетов. Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты. Также несколько рейсов были задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.

О том, что в районе московского аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство, сообщалось ранее 18 августа. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу с помощью беспилотника. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон был уничтожен при попытке пролёта на Москву силами ПВО.

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    Марина Совина
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