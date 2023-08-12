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12:38, 12 августа 2023Россия

В России назвали способ остановить атаки украинских беспилотников

Сенатор Ковитиди: предотвратить атаки украинских БПЛА можно, решив цели СВО
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Предотвратить атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России сегодня можно, лишь решив те задачи, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Мы понимаем, что эта ситуация (попытки атаки беспилотников — прим. "Ленты.ру") сегодня характерна не только для Крыма, но и для Москвы, Курской, Брянской и Московской областей. Ситуация непростая. Поэтому рассматривать ее необходимо не только в отношении одного полуострова», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора от Крыма, сегодняшняя ситуация обязывает предугадывать всевозможные риски для России и в будущем.

«Чем дольше будет затягиваться специальная военная операция, тем больше противник будет окапываться, укрепляться и готовиться к осуществлению наступления на территорию Российской Федерации. Я в этом уверена. А нерешенные проблемы имеют свойство возвращаться с большим напряжением», — заявила она.

Сегодня вопрос не в беспилотниках, а в том, как нейтрализовать имеющуюся ситуацию в целом. Беспилотники — это всего лишь проявление большой геополитической проблемы для всей Европы. Мы должны работать и думать на опережение

Ольга Ковитидисенатор от Крыма
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Ранее Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники в ночь на субботу, 12 августа, пытались атаковать объекты на территории Крыма. В министерстве уточнили, что 14 беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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