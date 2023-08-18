Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

Минобороны России: атаковавший Москву БПЛА был сбит ПВО и упал на нежилое здание

Минобороны России раскрыло подробности атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 18 августа. Об этом ведомство рассказало в Telegram.

Как рассказали в министерстве, аппарат попытался атаковать объекты, которые находятся в Москве и Подмосковье, около 04:00 по московскому времени. Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний в результате произошедшего нет, добавили там.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 18 августа, атаковали Москву с помощью беспилотника, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон был уничтожен при попытке пролета на Москву силами ПВО. В результате частично поврежден один из павильонов Экспоцентра. На данный момент на месте падения дрона работают городские экстренные службы.

