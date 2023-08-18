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04:29, 18 августа 2023Россия

Стало известно о последствиях атаки беспилотника на Москву

ТАСС: павильон Экспоцентра поврежден в результате атаки БПЛА на Москву

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

В результате атаки беспилотника на Москву в ночь на 18 августа частично поврежден один из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, площадь обрушения павильона составила около 30 квадратных метров. Повреждена наружная стена здания, уточнил он.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 18 августа, атаковали Москву с помощью беспилотника, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон был уничтожен при попытке пролёта на Москву силами ПВО. На данный момент на месте падения дрона работают городские экстренные службы.

Предыдущая атака БПЛА на Москву произошла 11 августа. Тогда система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник в небе над столицей, а обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной. В результате инцидента никто не пострадал.

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    Марина Совина
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