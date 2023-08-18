В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство

В районе московского аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство

В районе московского аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС.

Все вылеты и прилеты отложены. Собеседник агентства в авиационных службах уточнил, что часть рейсов перенесена в другие воздушные гавани столицы.

В ночь на пятницу, 18 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу с помощью беспилотника. По его словам, дрон был уничтожен при попытке пролёта на Москву силами ПВО. На данный момент на месте падения дрона работают городские экстренные службы.