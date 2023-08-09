Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

Мэр Москвы Собянин сообщил, что ПВО сбила два беспилотника на подлете к столице

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе Сергей Собянин мэр Москвы

Глава города уточнил, что информации о пострадавших от падения обломков нет, на место прибыли экстренные службы.

В воскресенье утром, 6 августа, беспилотник в очередной раз пытался прорваться на территорию Москвы. Информацию подтвердил Сергей Собянин и Министерство обороны.

Тогда из-за пролета дрона временно приостанавливали работу аэропорта «Внуково» и вводили план «Ковер». Его вводят, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.

Заявление Минобороны в связи с атакой беспилотников

Минобороны подтвердило, что системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских беспилотников атаковать Москву.

Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами Минобороны России

В ведомстве отметили, что оба дрона были уничтожены, в результате пресеченной атаки на столицу пострадавших и разрушений не последовало.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал атаки украинских дронов на столицу неизбирательными и призвал россиян быть осторожными.

Дроны заходили синхронно с двух направлений

Как сообщил источник Telegram-канала SHOT, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений, один с юго-запада, второй с юга.

Первый был сбит в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово.

Отмечается, что приблизительное расстояние между точками уничтожения беспилотников составило 55 километров по прямой, они были сбиты с разницей в 16 минут.

Момент уничтожения беспилотника под Москвой в ночь на 9 августа попал на видео. На кадрах видно вспышку, а затем слышно громкий звук взрыва.

Беспилотники атакуют Москву не в первый раз

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.

1 августа БПЛА снова попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице.

28 июля дрон также попытался атаковать столицу, в Минобороны сообщили о его уничтожении средствами ПВО. Позже были опубликованы фотографии обломков сбитого аппарата.

24 июля один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Второй дрон атаковал высотку на проспекте Лихачева. Движение по магистралями было перекрыто.

20 июля БПЛА упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей. Второй аппарат той же ночью рухнул упал на территории центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

4 июля Минобороны сообщило, что российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

Утром 30 мая произошла крупная атака беспилотников на столицу, были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух БПЛА нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Киев отверг обвинения в причастности.

