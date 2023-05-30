Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?

Для атаки на Москву могли быть применены БПЛА UJ-22 Airborne или ранее не известные дроны

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

Для атаки использовались различные типы дронов, следует из сообщений СМИ и комментариев экспертов.

Дрон, который попал в дом на Профсоюзной, был вооружен кумулятивным зарядом КЗ-6

Попавший в дом на Профсоюзной улице в Москве дрон был вооружен кумулятивным зарядом КЗ-6.

КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, шпуров в мерзлом грунте, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Он как правило не используется для поражения живой силы или для стрельбы.

Для атаки на Москву могли быть использованы БПЛА UJ-22 Airborne

Используемые для атаки на Москву и Подмосковье дроны были предположительно идентифицированы БПЛА как UJ-22 Airborne.

Это беспилотник длиной три метра. Его разработчиком является украинская компания «Укрджет», которая представила свой БПЛА в 2021 году.

Силовая установка — двухтактный бензиновый двигатель, фюзеляж классической аэродинамической схемы. Дрон способен летать в диапазоне высот от 50 до шести тысяч метров. Максимальная дальность составляет 800 километров, скорость — до 160 километров в час.

Максимальная взлетная масса достигает 85 килограммов, размах крыла — 4,55 метра.

Ранее таким типом беспилотников уже пытались атаковать объекты в Подмосковье.

800 километров составляет максимальная дальность украинского дрона UJ-22 Airborne

По другой версии, это были ранее не известные дроны, построенные по аэродинамической схеме «утка»

Альтернативную версию относительно типа атаковавших Москву дронов высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. По его словам, это могли быть ранее не известные беспилотники самолетного типа, построенные по аэродинамической схеме «утка», такие же, что применялись при атаке на Краснодар 26 мая.

По его словам, такие БПЛА оснащены двигателем внутреннего сгорания, размах крыла составляет не менее четырех метров, а дальность их действия может варьироваться от 400 до 1000 километров. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается от 30 до 200 тысяч долларов США.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против таких дронов в целом бесполезны, считает Рогозин. Он добавил, что единственный способ эффективного им противодействия — сбивать.

Глава информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов также считает, что на видео, снятых очевидцами, можно разглядеть относительно новую модель беспилотника, выполненную по схеме «утка». Однако, по мнению эксперта, в атаке участвовали несколько разных моделей.

При этом, по словам основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в налете на Москву участвовали беспилотники «практически кустарного производства». «Впереди находится управляющее крыло, толкающий винт сзади. Его конструкция, вероятно, адаптирована для полетов на большие расстояния», — рассказал он.

Очевидцы приняли за украинский дрон самолет Cessna 172

В Сети ошибочно приняли за украинский беспилотник самолет Cessna 172. Такие летательные аппараты регулярно можно увидеть над МКАД. Это гражданский борт, опасности он не несет.

«Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает», — прокомментировал видео с ним Алексей Рогозин.

После атаки беспилотников в Москве были повреждены три дома, никто серьезно не пострадал

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По его словам, в данный момент из жителей домов, поврежденных БПЛА, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

В Министерстве обороны России пояснили, что Москва была атакована восемью украинскими беспилотниками, все они сбиты. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С» в Подмосковье, добавили в ведомстве.