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06:18, 28 июля 2023Россия

Минобороны подтвердило попытку дрона атаковать Москву

Минобороны подтвердило попытку БПЛА осуществить террористическую атаку на Москву

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России подтвердило попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву с помощью беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

«Пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», сообщили в военном ведомстве. Там добавили, что БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет.

Утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вражеский беспилотник попытался атаковать столицу. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.

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