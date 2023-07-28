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05:08, 28 июля 2023Россия

Собянин сообщил о попытке атаки БПЛА на Москву

Мэр Собянин заявил о попытке атаки БПЛА на Москву, дрон был сбит

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вражеский беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.

24 июля два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта.

После этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Ленте.ру», что основные способы противодействия угрозам, связанным с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — это средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Если это большой беспилотник, то, конечно, это к системе ПВО: "Панцирь-С1", "Тор-М2", "Бук-М3"», — пояснил он.

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    Марина Совина
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