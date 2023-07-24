В Минобороны прокомментировали информацию об атаке дронов в Москве

Минобороны: в Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по объектам города

В Минобороны России прокомментировали сообщения об атаке украинских БПЛА в Москве. Как заявили в ведомстве, утром в понедельник, 24 июля, Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям города. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Уточнялось, что возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла.

Второй дрон, предположительно, атаковал высотку на улице Лихачева. В здании произошел взрыв.