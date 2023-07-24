В Москве беспилотник врезался в здание неподалеку от Минобороны

Mash: беспилотник врезался здание на Комсомольском проспекте в Москве

Беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. На место прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.

Как уточняет Telegram-канал «112», жители многих районов Москвы сообщают о взрывах.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле поселка Холмечи в Суземском районе Брянской области.