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04:37, 24 июля 2023Россия

В Москве беспилотник врезался в здание неподалеку от Минобороны

Mash: беспилотник врезался здание на Комсомольском проспекте в Москве

Кадр: Telegram-канал «112»

Беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. На место прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.

Как уточняет Telegram-канал «112», жители многих районов Москвы сообщают о взрывах.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле поселка Холмечи в Суземском районе Брянской области.

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    Марина Совина
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