В Москве беспилотник врезался в здание неподалеку от Минобороны
Mash: беспилотник врезался здание на Комсомольском проспекте в Москве
Беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. На место прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.
Как уточняет Telegram-канал «112», жители многих районов Москвы сообщают о взрывах.
Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле поселка Холмечи в Суземском районе Брянской области.