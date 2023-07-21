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10:12, 21 июля 2023Россия

Дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги в приграничном российском регионе

SHOT: дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги возле брянского поселка Холмечи

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Минувшей ночью дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле поселка Холмечи в Суземском районе Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, беспилотник сбросил боеприпас. В результате повреждения получило трансформаторное оборудование, но из строя оно выведено не было. Движение поездов по железной дороге не прерывалось.

Накануне также сообщалось, что украинский дрон атаковал вышку сотовой связи в брянском поселке Черноземный Городок. Беспилотник, на котором был подвешен снаряд, врезался в строение и упал, но не взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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