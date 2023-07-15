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11:09, 15 июля 2023Россия

Украина обстреляла из артиллерии ЛЭП в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли из артиллерии ЛЭП в селе Чуровичи Брянской области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии линию электропередачи (ЛЭП) в селе Чуровичи приграничной Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, зафиксировано не менее шести прилетов. Несколько снарядов упали вблизи жилых домов.

На приложенных к посту фотографиях видно поврежденные окна одного из домовладений и разрушенный забор. На данный момент в Чуровичах отсутствует электричество. Предварительно, пострадавших нет. Власти региона информацию пока не комментировали.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате прицельного огня один из снарядов попал в жилой дом, в котором начался пожар, перекинувшийся на соседние здания.

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    Сергей Истомин
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