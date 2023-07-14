Брянский губернатор подтвердил гибель женщины при обстреле ВСУ

Брянский губернатор Богомаз подтвердил гибель женщины при обстреле поселка ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения», — написал он.

Еще три человека, по данным Богомаза, получили ранения. Среди них есть 16-летний подросток. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо того, в результате обстрела загорелись три жилых дома. На место пожара прибыли сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее появилась информация о гибели человека в Белой Березке при атаке со стороны Украины. Кроме того, уточнялось, что один из снарядов попал в жилой дом. При этом огонь велся прицельно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).