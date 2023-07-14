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14:24, 14 июля 2023Россия

Брянский губернатор подтвердил гибель женщины при обстреле ВСУ

Брянский губернатор Богомаз подтвердил гибель женщины при обстреле поселка ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения», — написал он.

Еще три человека, по данным Богомаза, получили ранения. Среди них есть 16-летний подросток. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо того, в результате обстрела загорелись три жилых дома. На место пожара прибыли сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

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Ранее появилась информация о гибели человека в Белой Березке при атаке со стороны Украины. Кроме того, уточнялось, что один из снарядов попал в жилой дом. При этом огонь велся прицельно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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