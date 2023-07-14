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13:14, 14 июля 2023Россия

Стало известно о погибшем в загоревшемся после обстрела ВСУ российском поселке

Shot: в загоревшемся после обстрела ВСУ брянском поселке Белая Березка погиб человек

Фото: Telegram-канал SHOT

Предварительно, один человек погиб в загоревшемся после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, также был ранен один ребенок. Его состояние не уточняется. Сейчас в поселке горят несколько домов.

ВСУ нанесли удар по поселку Белая Березка днем 14 июля. В результате прицельного огня один из снарядов попал в жилой дом, в котором начался пожар, перекинувшийся на соседние здания. Предварительно, украинские войска выпустили по населенному пункту не менее семи боеприпасов.

По данным из открытых источников, расстояние от окраины Белой Березки до российско-украинской границы немногим превышает 300 метров.

Дополнение: как пишет Shot, погибшей оказалась пожилая женщина, которой оторвало ногу. Предварительно, россиянка скончалась от потери крови. Кроме того, по уточненным данным канала, пострадали пенсионер и 16-летний подросток, которого ранило в голову.

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Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал завод по производству сухпайков для гособоронзаказа в городе Стародуб Брянской области. В результате атаки оказалось повреждено здание одного из цехов предприятия.

Кроме того, 10 июля Украина обстреляла брянское село Подывотье. Во время атаки был ранен мирный житель. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавший получил легкую травму, ему оказана вся необходимая медпомощь.

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    Константин Лысяков
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