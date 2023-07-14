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12:37, 14 июля 2023Россия

В российском приграничном поселке начался пожар после обстрела ВСУ

Mash: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, начался пожар

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел поселка Белая Березка Брянской области, в результате чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из снарядов попал в жилой дом. При этом огонь велся прицельно, отмечает канал. После этого пожар охватил соседние строения, горят три жилых дома.

Украинские войска выпустили по территории поселка по меньшей мере семь снарядов. По данным из открытых источников, расстояние от окраины населенного пункта до российско-украинской границы составляет чуть более 300 метров. Ближайшие строения удалены от государственной границы примерно на 500 метров.

Ранее глава еще одного граничащего с Украиной российского региона — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладковсообщил, что за сутки ВСУ выпустили по территории региона по меньшей мере 90 снарядов.

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    Алан Босиков
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