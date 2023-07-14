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10:49, 14 июля 2023Россия

Гладков сообщил о 90 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков заявил о 90 прилетах со стороны ВСУ за сутки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

За минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали 90 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сводки об атаках на регион за 13 июля, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Больше всего ударов пришлось на Белгородский район. По селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по Наумовке — 12, по Нехотеевке — 9. В селе Красный Хутор украинский беспилотник сбросил осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших и разрушений в этих случаях нет. Под обстрел также попал хутор Валковский, в котором зафиксировали шесть прилетов. Там два минометных снаряда повредили жилой дом и линию электропередачи.

В Грайворонском городском округе 10 минометных боеприпасов ударили по окраине села Сподарюшино. В результате была повреждена кровля частного жилого дома. Еще 12 прилетов зафиксировали в Новой Орловке. В Шебекинском городском округе восемь минометных снарядов выпущено по хутору Марьино, пять — по селу Новая Таволжанка и еще три — по автомобильному пропускному пункту «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

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В Борисовском районе ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, выпустив шесть минометных боеприпасов. В Валуйском городском округе четыре прилета пришлось по селу Кукуевка, по которому Украина ударила из ствольной артиллерии. Кроме того, в Волоконовском районе украинский дрон сбросил два осколочных боеприпаса для гранатомета.

Накануне Гладков сообщал, что 12 июля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов. Больше всего ударов пришлось на Грайворонский городской округ. Днем ранее Украина ударила по приграничному региону более 100 раз.

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    Константин Лысяков
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