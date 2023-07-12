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09:25, 12 июля 2023Россия

Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 11 июля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион со стороны Украины за прошедшие сутки, 11 июля. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Белгородский район ВСУ обстреляли из артиллерии и гранатометов, рассказал глава приграничного российского региона. По селу Наумовка выпущен 21 артиллерийский снаряд, еще пять — по Журавлевке. Никто не пострадал, но повредило линию электропередачи. Из гранатомета были атакованы села Красный Хутор и Щетиновка.

«В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Из миномета также атаковали Грайворонский горокруг. Никто из местных жителей не пострадал.

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    Евгения Куликова
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