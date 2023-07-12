Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 11 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион со стороны Украины за прошедшие сутки, 11 июля. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Белгородский район ВСУ обстреляли из артиллерии и гранатометов, рассказал глава приграничного российского региона. По селу Наумовка выпущен 21 артиллерийский снаряд, еще пять — по Журавлевке. Никто не пострадал, но повредило линию электропередачи. Из гранатомета были атакованы села Красный Хутор и Щетиновка.

«В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

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Из миномета также атаковали Грайворонский горокруг. Никто из местных жителей не пострадал.

