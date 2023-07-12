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09:42, 12 июля 2023Россия

Губернатор заявил о 23 прилетах по Шебекинскому городскому округу

Белгородский губернатор Гладков заявил о 23 прилетах по Шебекинскому городскому округу
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Шебекинском городском округе за сутки зафиксировали 23 прилета. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром — зафиксировано 8 и 5 прилетов соответственно», — сообщил он.

Глава региона добавил, что под удар также попало село Середа, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь минометных и два артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, специалисты также не зафиксировали разрушений.

10 июля Гладков сообщил, что возвращение жителей Шебекинского городского округа в собственные дома из пунктов временного размещения (ПВР) приостановят. Так, власти приостановили возвращение домой жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского. Если через неделю обстановка в округе будет спокойной, власти снова приступят к возвращению жителей домой.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Новую Таволжанку.

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    Анастасия Шейкина
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