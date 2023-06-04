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19:48, 4 июня 2023Россия

Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных

Белгородский губернатор Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) напала на Новую Таволжанку в Белгородской области, там ведется бой. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Губернатор согласился встретиться с диверсантами ради пленных

Вячеслав Гладков согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы.

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор "в обмен" на пленных. <...> Надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области, хороним уже каждый день»

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Губернатор допустил, что с пленными уже расправились, но вызвал диверсантов на встречу для возможного обмена в воскресенье, 4 июня, в период с 17:00 до 18:00 на территории международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Об итогах пока не сообщалось.

Ситуацию в Новой Таволжанке прокомментировало Минобороны России

По сообщению Министерства обороны, 4 июня подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки.

«По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — отчитались в военном ведомстве.

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В течение всего дня Белгородская область находилась под обстрелом со стороны Украины

В частности, ночью ВСУ обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы региона. В результате нанесено много повреждений, рассказал глава региона, отметив, что информации о пострадавших не поступало.

В течение дня Шебекино снова оказался под обстрелом. «Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища», — заявил губернатор.

Также Гладков сообщил о ситуации в селе Муром Шебекинского района, которое ранее находилось под обстрелом ВСУ. По словам губернатора, сейчас «в Муроме бьют по разным частям села».

«Есть прямое попадание в домовладение без последующего возгорания. В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села», — уточнил он.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка, которое, как и Муром, располагается в Шебекинском районе, снарядами повреждены крыша покинутого жителями четырехэтажного дома, а также дом культуры и центральная площадь.

Наконец, над Белгородом 4 июня сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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    Игорь Дмитров
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