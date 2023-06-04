ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

Белгородский губернатор сообщил о многочисленных повреждениях в области из-за обстрелов

Минувшей ночью Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области попали под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью было достаточно неспокойно. Много повреждений», — заявил он. Глава области добавил, что информации о пострадавших нет.

Также Гладков рассказал, что в пунктах временного размещения находится более четырех тысяч человек, вывезенных из зон обстрелов. Он заверил, что жителям оказывается вся необходимая помощь.

Вечером 3 июня стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Тогда в результате прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), также повреждения получили здания детского сада, школы и Дома культуры.

Позднее сообщалось, что два дня подряд за несколько часов до ударов в небе над Белгородом пролетал рой спутников Starlink. По предположению жильцов, ВСУ используют спутники связи дл