Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?

Mash: в небе Белгородской области перед обстрелом заметили рой спутников Starlink

Перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидец, заснявший пролет космических объектов, отметил, что этой случай не является единичным. По его словам, за день до этого артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляла город после появления спутников. Таким образом спутниковая группировка Илона Маска координирует цели для украинских военных, заявил он.

Также Mash указал, что 30 мая за несколько часов до атаки украинских дронов по московским многоэтажкам в небе над подмосковным Реутовом тоже видели спутники Starlink.

ВСУ уличили в использовании Starlink в военных целях

Ранее стало известно, что дроны, используемые для атаки на российский разведывательный корабль, были произведены на Западе. Они запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове. Управляли беспилотниками с помощью системы связи Starlink.

При этом в марте The Economist выяснил, что Starlink ввел ограничения в использовании своей спутниковой группировки Вооруженными силами Украины. Как стало известно источнику издания в украинской военной разведке, оператор спутниковой связи начал использовать геозонирование, блокируя применение Киевом терминалов над новыми российскими территориями. Также инсайдер сообщил, что Starlink не позволяет использовать терминалы спутниковой связи над водой и когда оборудование движется со скоростью более 100 километров в час. «Просто поместите терминал в лодку, и он перестанет работать», — заметил собеседник издания.

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. По ее словам, есть вещи, которые SpaceX может сделать, чтобы ограничить возможности Киева, и это было сделано. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. Однако в компании не хотят, чтобы БПЛА применялись в наступательных целях, добавила Шотвелл

1 июня Пентагон сообщил, что заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева. Американское военное ведомство пояснило, что продолжает работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями.

Позиция Маска по Украине

При этом в феврале Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink не должна использоваться для обострения конфликта на Украине. Он напомнил, что Starlink стала «коммуникационной магистралью» для Украины. В частности, ее роль важна на передовой, так как другие способы подключения к интернету были уничтожены.

Bloomberg назвало позицию Маска по Украине «проблемой для Белого дома». Авторы материала указали, что бизнесмен, в отличие от политики США, предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня.

Кроме того, в Соединенных Штатах опасаются огромного влияния Маска на ход событий на Украине. Отмечается, что миллиардер в одностороннем порядке решает, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать спутниковую систему Starlink. По данным агентства, эти полномочия близки к президентским и нетипичны для американского оборонного подрядчика.