Позицию Илона Маска по Украине назвали проблемой для Белого дома

Bloomberg: позиция Илона Маска по Украине стала проблемой для Белого дома

Позиция американского предпринимателя, главы Tesla и SpaceX Илона Маска по Украине и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.

«В отличие от политики США, Маск предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что под контролем миллиардера находятся пять компаний в разных отраслях. По данным агентства, все они «в той или иной степени пересекаются с правительством». Это дает предпринимателю огромное глобальное влияние, пишут журналисты.

Так, например, компания SpaceX сотрудничает с NASA, электромобили Tesla составляют основу экологической программы президента США Джо Байдена. Однако, по словам авторов, «больше всего изжоги» у американского лидера вызывает Twitter.

Кроме того, в Соединенных Штатах опасаются огромного влияния Маска на ход событий на Украине. Отмечается, что миллиардер в одностороннем порядке решает, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать спутниковую систему Starlink. По данным агентства, эти полномочия близки к президентским и нетипичны для американского оборонного подрядчика.

В октябре Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс.

