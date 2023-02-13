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09:47, 13 февраля 2023Мир

Маск пообещал не допустить третью мировую войну

Владелец SpaceX Маск: система Starlink не должна использоваться для эскалации на Украине
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава компаний SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink не должна использоваться для обострения конфликта на Украине. Об этом бизнесмен высказался в Twitter.

Маск напомнил, что Starlink стала «коммуникационной магистралью» для Украины. В частности, ее роль важна на передовой, так как другие способы подключения к интернету были уничтожены.

«Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — пообещал американский предприниматель.

9 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал американскую компанию SpaceX выбрать сторону.

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. По ее словам, есть вещи, которые SpaceX может сделать, чтобы ограничить возможности Киева, и это было сделано. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. Однако в компании не хотят, чтобы БПЛА применялись в наступательных целях, добавила Шотвелл.

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Варвара Кошечкина
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