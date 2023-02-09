Украина призвала SpaceX выбрать сторону

Подоляк призвал SpaceX выбрать сторону после ограничения доступа Киева к Starlink

Американская компания SpaceX, которая ограничила доступ украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к спутниковой связи Starlink, должна выбрать «сторону». С таким призывом выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Компании должны принять решение: либо они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [Украине], либо они на стороне России (...). SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл (президент SpaceX Гвинн Шотвелл — прим. «Ленты.ру»), желательно выбрать конкретный вариант» — заявил он.

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. По ее словам, есть вещи, которые SpaceX может сделать, чтобы ограничить возможности Киева, и это было сделано. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. Однако в компании не хотят, чтобы БПЛА применялись в наступательных целях, добавила Шотвелл.