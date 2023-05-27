Стало известно об атаке на «Иван Хурс» дронов западного производства

РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства из Очакова

Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли морскими дронами с помощью Starlink, сами дроны — не украинского, а западного производства, вероятно, переданные Киеву Великобританией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

24 мая в 5:30 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс». В нападении участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения. Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам.