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06:13, 27 мая 2023Россия

Стало известно об атаке на «Иван Хурс» дронов западного производства

РИА Новости: корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства из Очакова

Фото: «Военный обозреватель» / Telegram

Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс», запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли морскими дронами с помощью Starlink, сами дроны — не украинского, а западного производства, вероятно, переданные Киеву Великобританией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

24 мая в 5:30 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс». В нападении участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения. Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам.

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    Марина Совина
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