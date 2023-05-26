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20:01, 26 мая 2023Россия

Минобороны подтвердило возвращение атакованного корабля «Иван Хурс»

Минобороны России подтвердило возвращение атакованного беспилотниками корабля «Иван Хурс»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России подтвердило возвращение на базу в Севастополе корабля «Иван Хурс», который ранее был атакован украинскими беспилотными катерами. Соответствующий пост появился в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

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Там добавили, что экипаж судна, находясь в акватории Черного моря с конца апреля 2023 года, обеспечивал безопасность функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Кроме того, с корабля велся мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.

24 мая в 5:30 ВСУ предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс». В нападении участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения. Позднее Минобороны России опубликовало видео отражения атаки. На кадрах показан удар российского корабля по беспилотным катерам.

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Никита Абрамов
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