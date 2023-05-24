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17:27, 24 мая 2023Россия

Появились кадры уничтожения катеров ВСУ во время атаки на корабль «Иван Хурс»

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ во время атаки на корабль «Иван Хурс»

Минобороны РФ опубликовало видео отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На видео показан удар российского корабля по беспилотным катерам. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что все три катера были уничтожены.

Как сообщалось ранее, ВСУ предприняли попытку атаки 24 мая в 5:30. По данным источников, предполагается, что катера запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.

Варвара Кошечкина
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