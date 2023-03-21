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14:45, 21 марта 2023Наука и техника

Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России

The Economist: Starlink не позволяет Киеву применять терминалы над новыми регионами России
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Фото: Alex Babenko / Reuters

Появились ограничения в использовании спутниковой системы Starlink Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Economist.

Как стало известно источнику в украинской военной разведке, оператор спутниковой связи SpaceX начал использовать геозонирование. Таким образом американская компания блокирует применение Киевом терминалов над новыми российскими территориями.

Также инсайдер сообщил, что Starlink не позволяет использовать терминалы спутниковой связи над водой и когда оборудование движется со скоростью более 100 километров в час. «Просто поместите терминал в лодку, и он перестанет работать», — заметил источник.

По словам журналистов Economist, в корпорации обеспокоены, что Киев будет применять американское оборудование в целях эскалации конфликта. «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — заявил еще в середине февраля глава SpaceX Илон Маск.

Ранее стало известно, что правительство США обсуждало с основателем компании SpaceX использование Украиной спутников Starlink. «Я не могу рассказать о разговоре, кроме того факта, что разговор состоялся», — заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Андрей Ставицкий
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