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06:43, 19 февраля 2023Мир

Власти США обсуждали с Илоном Маском использование Starlink на Украине

Блинкен: власти США обсуждали с Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink

Фото: Nacho Doce / Reuters

Правительство США обсуждало с американским предпринимателем, основателем компании SpaceX Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

При этом он не стал уточнять детали беседы властей с бизнесменом. На вопрос о том, затрагивался ли вопрос ограничений по работе интернета для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Блинкен отвечать отказался. «Я не могу рассказать о разговоре кроме того факта, что разговор состоялся», — заявил глава Госдепа США.

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Как заявила президент компании Гвинн Шотвелл, Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием». «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, и мы это осуществили», — подчеркнула представитель компании.

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Марина Совина
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