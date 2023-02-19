Власти США обсуждали с Илоном Маском использование Starlink на Украине

Блинкен: власти США обсуждали с Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink

Правительство США обсуждало с американским предпринимателем, основателем компании SpaceX Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

При этом он не стал уточнять детали беседы властей с бизнесменом. На вопрос о том, затрагивался ли вопрос ограничений по работе интернета для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Блинкен отвечать отказался. «Я не могу рассказать о разговоре кроме того факта, что разговор состоялся», — заявил глава Госдепа США.

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Как заявила президент компании Гвинн Шотвелл, Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием». «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, и мы это осуществили», — подчеркнула представитель компании.

