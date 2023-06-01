Пентагон заключил контракт с Илоном Маском для обеспечения Киева

Пентагон заключил контракт с Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева

Пентагон заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт с компанией Starlink на предоставление услуг такого рода», — сказано в документе.

Ранее миллиардер предрек использование искусственного интеллекта в военных целях. По его словам, во всем мире искусственный интеллект будут использовать прежде всего для разработки оружия.

