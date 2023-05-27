Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях

Илон Маск: во всем мире искусственный интеллект будут использовать для разработки оружия

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Об этом сообщает Sky News.

Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.

«Наличие совершенного оружия на поле боя, реагирующего быстрее, чем любой человек, — это действительно то, на что способен искусственный интеллект», — сказал он.

Маск подчеркнул, что основная модель использования нейросетей военными будет заключаться в управлении армиями дронов. «Будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут во многом войнами дронов под управлением ИИ», — отметил предприниматель.

В конце марта Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для общества и человечества.