Илон Маск и более тысячи экспертов призвали приостановить обучение нейросетей

Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей из-за рисков

Предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. Письмо опубликовано на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute («Институт будущего жизни»).

В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск обществу и человечеству. «(...) Мы должны спросить себя: стоит ли нам позволить машинам заполонить наши информационные каналы пропагандой и ложью? Стоит ли нам автоматизировать все профессии, включая те, что приносят удовлетворение? Стоит ли нам разрабатывать умы, которые не принадлежат человеку и которые могли бы в итоге превзойти нас численностью и умом, сделать нас неактуальными и заменить нас? Стоит ли нам рисковать потерей контроля над цивилизацией?» — подчеркивается на сайте Future of Life Institute.

Мощные ИИ-системы должны разрабатываться лишь при условии того, что человечество будет уверенно, что их воздействие будет позитивным, а риски — управляемыми, отмечается в письме. В связи с этим подписавшиеся призвали все ИИ-лаборатории немедленно приостановить обучение ИИ-систем, более мощных, чем модель GPT-4, как минимум на полгода. «Эта пауза должна быть публичной, ее исполнение должно поддаваться проверке, и ей должны последовать все ключевые представители сферы. Если такая пауза не может быть быстро введена, правительства стран должны выступить и установить мораторий», — отметили эксперты.