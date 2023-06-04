Рой спутников Starlink заметили в небе перед обстрелом Белгорода

Mash: перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink

Перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидец, заснявший пролет космических объектов, отметил, что этой случай не является единичным. По его словам, за день до этого артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляла город после появления спутников. Таким образом спутниковая группировка Илона Маска координирует цели для украинских военных, заявил он.

Также Mash указал, что 30 мая за несколько часов до атаки украинских дронов по московским многоэтажкам в небе над подмосковным Реутовом тоже видели спутники Starlink.

3 июня в Белгороде дважды сработала система противовоздушной обороны. Также ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), также повреждения получили здания детского сада, школы и дома культуры.

1 июня Пентагон сообщил, что заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева.