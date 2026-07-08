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11:43, 8 июля 2026Мир

Следующий саммит НАТО оказался под вопросом

Bloomberg: Саммит НАТО в Албании в 2027 году может не состояться
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Проведение саммита НАТО в Албании в 2027 году может быть перенесено или вовсе отменено. Об этом сообщает Bloomberg.

Среди возможных причин называются недостаточные, по сравнению с другими странами альянса, расходы Албании на оборону, а также сложности, возникающие при взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом во время крупных мероприятий НАТО.

«Саммит пройдет в Албании. Вопрос о том, состоится ли он в следующем году или через год, обсуждается», — заявил высокопоставленный военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Ранее сообщалось, что союзники США в НАТО рассчитывали, что американский лидер Дональд Трамп прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса.

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