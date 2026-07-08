Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:42, 8 июля 2026Наука и техника

Перечислены важные функции Windows

Windows 11 получит новые меню «Пуск», сервис Ask Copilot и отсрочку обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ham patipak / Shutterstock / Fotodom

Операционная система (ОС) Windows 11 получит крупное обновление 26H2 во второй половине 2026 года. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа перечислили, какие важные функции добавит апдейт. Так, 26H2 будет иметь встроенный сервис искусственного интеллекта (ИИ) Ask Copilot, с которым можно будет общаться не только текстом, но и голосом. Кроме того, пользователи получат возможность настраивать панель задач — например, появится возможность закрепить ее в верхней части экрана. Также в ОС добавят обновленное меню «Пуск».

Пользователи Windows 11 будут иметь возможность настроить встроенный поиск — например, сделать так, чтобы он отображал выдачу без результатов из интернета. «Иногда лучшее нововведение — это то, которое устраняет ненужный хлам», — прокомментировали ситуацию авторы портала. Кроме того, в ОС появится возможность отсрочить обновления на срок до 35 дней. В материале говорится, что в 26H2 добавят новое меню «Выполнить» — его дизайн обновят впервые за десятки лет.

Журналисты издания подытожили, что большинство из этих функций уже доступны тем пользователям, которые не пропускали ранние обновления Windows.

Ранее пользователи Windows начали жаловаться на белое окно, занявшее экран компьютера. По словам журналистов издания PCWorld, проблема связана с браузером Chrome.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

    В Минспорта объяснили нюанс с новыми регионами России в решении МОК

    В Чехии выступили против помощи Украине

    Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

    Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

    Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

    В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

    Арестованная главный редактор «Сапы» сделала заявление

    Россия впервые уничтожила британский ЗРК на Украине

    Отсутствие интереса россиян к поездкам в Болгарию объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok